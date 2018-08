Un bărbat s-a înecat la Mangalia sub privirile soției sale, după ce a intrat în marea agitată

Sudul litoralului s-a confruntat iar cu valuri mari și curenți puternici, așa că salvamarii au arborat steagul roșu, care interzice scăldatul.

Însă unii turiști au ignorat avertismentul și au intrat în marea învolburată. Unul dintre ei nu a mai rezistat, iar soția, care l-a văzut de pe mal, a strigat după ajutor. Salvamarii l-au adus pe nisip, dar în ciuda eforturilor bărbatul a murit.

Bărbatul era din Capitală şi venise cu soţia în concediu la Mangalia. Femeia a rămas la soare, pe plajă, când a văzut steagul roşu arborat, în schimb el a intrat în apă. La scurt timp, soţia l-a văzut cum rămâne fără puteri şi e purtat de curenţi la aproximativ 100 de metri de mal. Speriată, a strigat să îl salveze cineva. Mai mulţi salvamari şi doi voluntari - unul înot, iar altul la bordul unui skijet - au pornit în misiune.

Vasile Godilă, salvamar voluntar: ”Am intrat în apă şi am înotat pe direcţia lui, nu am estimat exact când am ajuns în zonă, mai aveam încă 50 de metri până la el, am ajuns aproape de el şi mi-a zis ajută-mă că mă duc.”

Valurile erau mari şi curenţii atât de puternici, încât ambarcaţiunea nu putea să se apropie de victimă. Salvatorii i-au aruncat un colac, însă bărbatul nu reuşea să se prindă de el. În cele din urmă, l-au adus cu skijetul la mal.

La faţa locului a aterizat şi un elicopter SMURD. Medicii s-au chinuit timp de o oră să îl resusciteze pe bărbat. Din păcate însă, nu au izbândit şi au declarat decesul.

Marea a înghiţit în această vară 25 de persoane, dintre care 6 copii. Cele mai multe victime şi-au pierdut viaţa în sudul litoralului, unde curenţii sunt mai periculoşi, iar valurile mai mari şi mai puternice.

Zona va fi mai sigură după ce autorităţile vor largi plajele şi vor construi diguri care să protejeze porţiunile de nisip şi bariere în apă, paralele cu malul, situate la trei-patru sute de metri distanţă de plajă, spre larg. Acestea vor limita puterea curenţilor, aşa cum se întâmplă în zonele de plaja deja extinse - din Mamaia, Constantă, Agigea şi Eforie Nord.

Pentru restul litoralului, aceste operaţiuni sunt încă în procedura de licitaţie. Potrivit proiectului, lucrările ar trebui finalizate în 2020.