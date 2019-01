Un bărbat de 25 de ani a murit, după o ceartă cu soția. De ce i-a dat foc femeia

Cearta dintre cei doi soți a pornit de la telefonul mobil al acestuia. Furioasă, femeia a luat o sticlă de benzină și i-a dat foc.

Potrivit Poliției din Lombok, înainte de incident, bărbatul repara acoperișul casei. Femeia a început să iasă cu el, acesta a lovit-o, ceea ce a înfuriat-o, scrie Daily Mail.

Un martor identificat drept Oji le-a spus reporterilor că a mers la locuința cuplului după ce a văzut flăcările și a contribuit la stingerea incendiului.

