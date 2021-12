Un bărbat complet sănătos a murit după ce a amânat vaccinarea împotriva Covid-19. Reacția soției sale

Daily Mail

Un bărbat, tatăl a șapte copii, a murit din cauza Covid-19 în spital, după ce și-a amânat vaccinarea. Familia îi va organiza înmormântarea chiar cu două zile înainte de Crăciun.

Martin Mulcahy, din Warwickshire, a fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 4 noiembrie după ce doctorii au descoperit că nivelul de oxigen al bărbatului era scăzut și întâmpina dificultăți de respirație.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost dus de ambulanță la spitalul George Eliot, unde a fost conectat la un ventilator, însă a murit pe 5 decembrie, scrie dailymail.co.uk.

Martin nu reușise să se vaccineze. Soția sa, Tracey, care inițial nu credea în ser, și-a făcut programare pentru prima doză.

Aceasta a spus că vaccinarea este prioritatea ei în prezent, fiind martoră la efectele devastatoare pe care le produce virusul.

„Noi, familia, suntem devastați. A fost cel mai bun tată pentru cei șapte copii ai noștri și cel mai grijuliu bărbat de pe planetă. Încă nu am procesat tot ce s-a întâmplat și încă aștept să intre pe ușă. Se simte ca un coșmar care nu se mai termină. Martin s-a îmbolnăvit de Covid-19 după ce eu și cei șapte copii am fost testați pozitivi la sfârșitul lunii octombrie. A fost întotdeauna sănătos, însă după ce s-a infectat a început să se plângă că nu poate respira și că se simte foarte obosit. Era un om diferit. Simptomele păreau că se înrăutățesc. Am sunat la ambulanță și a fost internat la Terapie Intensivă pe 13 noiembrie. Eram sceptică, inițial, în privința vaccinului, dar acum mi-am făcut programare pentru prima doză, după Crăciun. Ba chiar le-am spus copiilor că se vor vaccina și ei. Este o prioritate”, a spus soția lui Martin.

Starea de sănătate a bărbatului s-a degradat rapid după ce a fost internat, însă Tracey a putut să îl viziteze chiar cu o zi înainte ca acesta să moară.

„Am putut să stau cu el câteva ore și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, dar a fost pentru ultima dată când am putut să îl văd în viață. Mi s-a rupt sufletul când l-am văzut. Stătea întins pe patul de spital, intubat și înconjurat de tot felul de aparate și fire, în timp ce era ventilat. L-am ținut de mână tot timpul ca să știe că sunt lângă el. După câteva ore mi s-a transmis că a murit. Mă simt amorțită - mi se pare ireal. Încă nu știu dacă a fost infectat cu varianta Delta sau Omicron, însă m-a motivat să mă vaccinez cu prima doză. Mă voi asigura că toți copiii se vor imuniza. Dacă Martin s-ar fi vaccinat, poate acum ar mai fi fost printre noi. Avem șapte copii minunați și sunt toți devastați și se chinuie să înțeleagă situația. Trei dintre ei au autism și mi-a fost foarte greu să fiu pozitivă, ținând cont și de faptul că înmormântarea va fi cu două zile înainte de Crăciun”, a mai spus soția lui Martin.

Contul bancar al lui Martin a fost blocat, iar Tracey se chinuie acum să facă rost de bani deoarece nu are venituri suplimentare și este îngrijorată pentru perioada Crăciunului.

„O pagină de GoFoundMe a fost deschisă de sora mea Deborah Lea și sunt extrem de recunoscătoare celor care au donat bani. Este o perioadă grea pentru toți și apreciez fiecare bănuț pe care oamenii l-au trimis familiei mele. Tot ce am este pe numele lui Martin, iar banca mi-a spus că contul lui nu va fi activ până anul viitor. Așa că mă bazez pe donații, prieteni și familie ca să trec peste înmormântarea lui Martin și peste sărbători. În ciuda circumstanțelor tragice, sunt determinată să rămân pozitivă și sănătoasă pentru copiii mei”, a adăugat femeia.