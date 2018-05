Un bărbat care a fost violat de o călugăriță și-a întâlnit fiica rezultată în urma abuzului

Edward Haynes, acum în vârstă de 76 de ani, a fost agresat sexual timp de trei ani, încă de la vârsta de 12, când se afla la căminul catolic John Reynold din ţinutul Lancashire. Călugăriţa respectivă a rămas însărcinată şi a fost trimisă în Irlanda din cauza acestui incident, conform Mirror

Bărbatul nu a ştiut niciodată ce s-a întâmplat cu acel copil, până în momentul de faţă. După ce şi-a expus povestea, luna trecută, rudele i-au recunoscut numele călugăriței, Bessie Veronica Lawler. Se pare că aceasta a fost trimisă la Londra pentru a naşte, o fetiţă, şi apoi s-a reîntors la Lytham, probabil pentru a-i da de urma lui Edward. Aceasta nu l-a găsit și s-a întors în Irlanda, unde s-a căsătorit şi a mai avut încă patru copii. Ea a murit în 2002.

Edward şi fiica sa, în vârstă de 62 de ani, s-au întâlnit pentru pima oară în Londra. Atunci când a văzut, bărbatul i-ar fi spus: "Oh, Doamne, fiica mea, în sfârşit te întâlnesc", iar femeia i-ar fi spus: "Tată, tată, tata!". Apoi, cei doi au izbucnit în lacrimi şi au plâns timp de câteva minute, fără să mai scoată niciun cuvânt.



