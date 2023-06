Un bărbat a trăit cu geamănul său în burtă timp de 36 de ani fără să știe. Cum arăta gravidul care a șocat lumea | FOTO

În 1999, stomacul lui Sanju Bhagat era atât de umflat, încât părea al unei femei însărcinate în luna a noua, iar el abia dacă mai putea respira. În cele din urmă, indianul a fost internat de urgență la un spital din Mumbai, unde medicii au suspectat că principala cauză a măririi stomacului era o tumoare. Dar, când l-au operat, au fost șocați să găsească în interior pe geamănul pe care îl purta în pântece vreme de 36 de ani.

Este vorba despre o afecțiune extrem de rară, numită „fetus in fetu”, în care un geamăn a fost absorbit, dar care continuă să preia sângele și nutriția gazdei. Astfel, fătului a continuat să-i crească dinți, păr și chiar organe genitale.

Lui Sanju i se spunea "bărbatul însărcinat", deoarece burta sa uriașă îl făcea să iasă în evidență în mica sa comunitate.

Bhagat s-a născut în Nagpur, India, în 1963 și nu a dat semne că ar avea anomalii medicale de mic copil, notează Unilad.

„A băgat mâna înăuntru și a spus că sunt o mulțime de oase înăuntru. Mai întâi a ieșit un membru, apoi a ieșit un alt membru. Apoi o parte din organele genitale, apoi o parte din păr, câteva membre, maxilar, membre, păr. Am fost îngroziți. Eram confuzi și uimiți... Spre surprinderea și groaza mea, puteam să dau mâna cu cineva dinăuntru. A fost un pic șocant pentru mine”, a spus unul dintre medicii care l-au operat pe bărbat.

In 1999, Sanju Bhagat's stomach was so swollen he looked nine months pregnant and could barely breathe.

Eventually his difficulty breathing got so bad that he was rushed into hospital.

Doctors suspected that his enlarged abdomen was a tumor. That was until they opened him up… pic.twitter.com/kEQpC8TCuT