Reacția unui bărbat care a prins un străin în timp ce îi viola soția. I-a aplicat o pedeapsă cruntă

Bărbatul de 27 de ani și soția sa participaseră la o petrecere în localitatea Shevchenkovo, din regiunea Harkov. Femeia a decis să plece acasă mai devreme, în jurul orei 1.00, iar când a ajuns aproape de scara blocului în care locuia, a fost atacată de un străin, potrivit Daily Mail.

Soțul femeii a părăsit și el petrecerea după doar 10 minute, iar când a ajuns în dreptul blocului, a auzit zgomote din tufișuri.

Când s-a apropiat, acesta l-a văzut pe atacator cum îi viola soția.

Într-o criză de furie, bărbatul l-a lovit pe violator și i-a tăiat penisul cu un cuțit. Țipetele agresorului au trezit locatarii din zonă, care s-au înghesuit să vadă ce s-a întâmplat.

