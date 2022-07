Un bărbat a murit imediat după ce a băut o sticlă întreagă de alcool în doar două minute

Sud-africanul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, participase la un concurs de băutură în Limpopo, când a consumat băutura care are un conținut de alcool de 35%.

Ziarul local Sowetan Live, citat de LAD Bible, relatează că bărbatul, despre care se crede că ar fi avut vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani, s-a prăbușit imediat și a fost transportat de urgență la un spital din apropiere, unde a fost declarat mort.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Limpopo, Brig Motlafela Mojapelo, a declarat că incidentul a avut loc într-un magazin de băuturi alcoolice din satul Mashamba, unde a fost organizat un concurs pentru a vedea cine poate bea cel mai repede o sticlă întreagă de Jägermeister.

A fost oferit un premiu în bani în valoare de 200 de randi, adică aproximativ 12 euro.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9