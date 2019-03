Un barbat a intrat cu o drujbă într-un bar plin cu clienți și s-a năpustit asupra lor. VIDEO

View this post on Instagram

В одном из заведений Находки..... #dtp #nhk #nakhodka #dps #дтп #находка #дпс #пожар #врангель #vrangel #ливадия #голубовка #екатериновка #Партизанск #буденовка #Волчанец #дорожноебратство #дорога #авария #dorozhnoebratstvo #южноморской #приморскийкрай #дальнийвосток