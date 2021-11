Un bărbat a incendiat locuința fostei iubite ca să se răzbune că l-a părăsit. În casă se afla și copilul său

O clipă de furie i-a adus cel puțin 30 de zile de arest unui bărbat de 40 de ani din Vaslui care a incendiat casa în care trăiau fosta lui iubita și copilul acestora.

Enervat că femeia l-a părăsit, individul și-a ieșit din minți și a hotărât să se răzbune, în puterea nopții. În casă se mai aflau și părinții femeii și încă un copil. Toți au reușit să iasă la timp.

În miez de noapte, bărbatul sărit gardul locuinței părinților fostei iubite și a dat foc lemnelor depozitate lângă casă, susțîn polițiștii. Flăcările s-au extins cu repeziciune.

Mihaela Șpaur, fosta iubită: "Am auzit câinii lătrând. M am uitat pe geam. Am văzut o flacără mare. L-am văzut pe el cum a sărit gardul. M am dus la mama și i-am spus că a dat foc la casă. Am încercat să stingem până au venit pompierii. A dat foc pentru că a spus că dacă nu trăiesc cu el mă va omorî. Am îndurat 7 ani de zile. Nu am mai putut".

Floarea Șpaur, proprietara casei: "Mi s-au muiat genunchii. Cădeam, mă ridicăm. Vecinii de la deal au văzut flacăra în sus și au venit bieții de ei. Au sărit 3 tineri cu apă și ne-au ajutat ajutat. Altfel noi ardeam în casă cu toții".

De doi ani, femeia și familia acesteia trăiesc un coșmar. Viața cu individul violent a fost prea mult.

Mihaela Șpaur, fosta iubită: "Nu se poate să trăiesc cu el cu frică. Eu știu viața cu el. bea mult, violent, nu mă înțelegeam. Nu se mai poate. A venit și a tăiat ușa cu toporul, geamurile. Eram în casă. Nu i-a păsat că fetiță lui e în casă. A spus că nu se lasă până nu ne omoară, are ciudă pe mine că nu mă întorc la el. Chiar dacă el e închis, stau cu frică".

În vară, tânăra a cerut ordin de protecție, dar acesta l-a încălcat și a fost arestat preventiv. Bărbatul s-a întors în sat și a continuat să-i terorizeze. Acum a fost din nou arestat.

Mihaela Șpaur, fosta iubită: "M-am judecat cu el. I-a dat 6 luni ordin. A încălcat ordinul. A venit și m-a făcut în tot felul, amenințări".

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: "Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 ore. Ulterior, instanța l-a arestat preventuv pentru 30 de zile".

Bărbatul este cercetat acum pentru distrugere, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de 7 ani.