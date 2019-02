Un bărbat a furat 29 de cadavre de femei pe care le-a transformat în păpuși. FOTO

Anatoly Moskvin, de 52 de ani, a furat și a mumificat 29 de cadavre, pe care le „transforma” în păpăși. Bărbatul le machia, apoi le încălța cu cizme până la genunchi și le îmbrăca în haine pentru copii, scrie Daily Mail.

Anatoly Moskvin dug up 150 graves containing little girls so he could mummify and hold birthday parties for them. pic.twitter.com/WaK1EvOJLR