Un băiat de șapte ani a fost împușcat în timp ce dormea în camera lui. "S-au tras cinci sau șase focuri de armă"

Tragicul eveniment a avut loc duminică, în jurul orei 9.30, când un glonț a pătruns în camera lui Kyrie Barnes printr-o fereastră de la etajul al doilea al blocului în care locuia împreuna cu familia, scrie Mirror.

El a fost transportat de urgență la spital în stare critică, dar a murit din cauza rănilor, câteva zile mai târziu. Anunțul a fost făcut de polițiști.

Oamenii care au auzit împușcăturile în complexul de apartamente au povestit despre experiența terifiantă prin care au trecut. Una dintre vecine a declarat pentru FOX 4 cele întâmplate.

"Nu am văzut nimic. Am văzut focuri de artificii iar apoi am auzit împușcături. Probabil s-au tras cinci sau șase focuri de armă. Am început să ne ferim pentru a ne asigura că toți copiii noștri sunt bine".

Administratorul complexului a povestit, de asemenea, că a văzut camionetă după ce s-au tras focurile de armă.

"La scurt timp după ce am auzit împușcăturile, a trecut o camionetă albă.", a spus el.

Autoritățile au stabilit că împușcăturile au provenit din afara apartamentului. Din fericire, nimeni altcineva nu a fost rănit.

Ancheta privind împușcarea copilului de șapte ani este în curs de desfășurare. Poliția nu a dezvăluit dacă apartamentul a fost vizat în mod special sau dacă a fost un act de violență întâmplător.

Autoritățile nu au făcut încă publice detalii despre potențialii suspecți.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 08-07-2023 20:56