Un băiat de 9 ani și-a înjunghiat sora mai mică, în timp ce striga „mori, mori!”

Băiatul susține că ideea să-și omoare sora i-a venit în minte cu câteva zile înainte de incient și că nu a putut să se mai gândească la altceva. Un judecător a dispus o evaluare psihiatrică imediată.

Băiatul a profitat de faptul că a rămas singur cu sora sa și a comis fapta oribilă. Acesta ar fi luat un cuțit cu care a înjunghat-o pe fetiță în repetate rânduri în timp ce îi striga „mori, mori!”.

Băiatul a fost oprit de mamă, care a alertat imediat autorităție, îngrozită de eveniment.

RIGHT NOW: A 9 y/o boy accused of stabbing his little sister multiple times is appearing before a Marion Co Judge. She demanded psychiatric evaluation immediately @news6wkmg pic.twitter.com/f06NWnE51G