Ultima convorbire telefonică a Laurei, românca ucisă în Belgia, cu mama ei

arhivă personală

Corina Ciurea, mama Laurei, tânăra de 20 de ani, din Gorj, ucisă în Belgia cu 50 de lovituri de cuțit, a vorbit ultima dată la telefon cu fiica ei cu câteva ore înainte de crimă.

Corina Ciurea a povestit pentru pandurul.ro că a simțit că ceva era în neregulă cu Laura.

Acum două luni, când a plecat de acasă împreună cu un tânăr de 24 de ani, din Tg. Jiu, Laura i-a spus mamei că este în Paris și traduce acte pentru mașinile second hand pe care tânărul cu care era le vindea în România.

La sfârșitul săptămânii trecute, femeia din Târgu Cărbunești a fost șocată să afle că fiica ei fusese ucisă cu bestialitate și că se prostitua.

”Vorbeam pe whatsapp zilnic. Ultimul contact a fost miercuri pe la 2 și 11 minute, după-amiază, înainte de crimă. M-a întrebat ce fac și voia să vorbească cu Izabela, cu sora ei. Nu eram însă acasă, când am ajuns acasă Izabela se juca și nu a vrut la telefon, iar apoi s-a făcut seară, m-am luat cu treabă și am omis să o mai contactez. Am crezut că mă sună ea.

A doua zi, pe 24, am văzut că nu era activă din seara precedentă de pe la 9 și 20 seara. I-am lăsat mesaj dacă e bine, ce face, și mi-am văzut de treabă. Am văzut că nu e activă.

A treia zi, vineri dimineața, la fel iar i-am lăsat mesaj. Atunci am simțit că nu e ceva în regulă. Apoi am primit un mesaj de pe un cont de Facebook și nu l-am luat în seamă că nu îl aveam la prieteni. Seara erau mai multe mesaje și le-am deschis. Erau de la Raul P., băiatul cu care a plecat, îmi spunea să îl contactez. Atunci am simțit o durere mare în suflet, am simțit că nu mai este. Am sunat și nu mi-a răspuns, i-am scris să îmi răspundă, al lăsat multe mesaje. Le vedea și în final m-a sunat băiatul care avea contul respectiv, un prieten de-al lui, singura sursă prin care mă punea contacta pentru că el avea telefoanele sechestrate la Poliție.

Am întrebat unde este Laura, dacă este bine pentru că simțeam că nu mai este în viață. M-a întrebat dacă sunt cu cineva și mi-a spus că trebuie să stau jos, mai ales că eram singură, și atunci mi-a spus că e moartă. Mi-a spus că e în Bruxelles, în Belgia”, a declarat pentru sursa citată mama Laurei.

Tânăra de 20 de ani, despre care presa belgiană spune că se prostitua în apartamentul închiriat lângă capitala belgiană, a fost ucisă, sâptâmăna trecută, de un presupus client, arestat în prezent.

