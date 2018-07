Trei surori riscă 15 ani de închisoare pentru că și-au ucis tatăl. Abuzurile prin care au trecut

Kristina, în vârstă de 19 ani, Angelina, în vârstă de 18, şi Maria, în vârstă de 17 ani, sunt acuzate că şi-au omorât tatăl dependent de heroină, Mikhail Khachaturyan. Acesta a fost găsit mort, din cauza loviturilor de cuţit, într-un bloc din Moscova, potrivit Daily Mirror

Conform poliţiştilor, cele trei adolescente au mărturisit că şi-au ucis tatăl în vârstă de 57 de ani, susţinând faptul că au fost supuse ani la rândul la abuzuri de ordin sexual, fizic şi emoţional.

Kristina le-a spus poliţiştilor: "Îl uram şi voiam doar un singur lucru: fie să nu îl fi cunoscut niciodată, fie să fi dispărut. Voiam să plece şi să nu se mai întoarcă niciodată".

Cele trei surori susţin că în ziua atacului, bărbatul le-a ameninţat cu un cuţit, în apartament. Apoi, una dintre fete a pus mâna pe cuţitul respectiv şi l-a înjunghiat, iar surorile ei i-au sărit în ajutor. Bărbatul a încercat să scape, dar a primit şi mai multe lovituri de cuţit şi a murit lângă lift.

