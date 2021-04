Scandal cu trei polițiști și proprietarul unui magazin. „Dacă îţi trag una, îţi zboară creierii”

Control cu scandal, într-o comună din judeţul Vaslui. Proprietarii unui magazin sătesc au sunat la 112, după ce trei poliţişti le-au trecut pragul.

Reclamanţii spun că în momentul în care le-au cerut agenţilor să se legitimeze, aceştia au refuzat să o facă, iar unul dintre ei l-ar fi ameninţat pe proprietar că scoate pistolul. În plus, i-ar fi smuls bărbatului telefonul cu care încerca să filmeze incidentul.

Cristina Miron, fiica proprietarilor: „Aici în magazin au intrat, la tejghea. Tata le-a spus, deşi nu sunt camere, că sunt camere. Ei s-au uitat peste tot să vadă. Nu l-au lăsat să filmeze, i-au smuls telefonul”.

Cei trei agenţi au intrat în magazinul familiei, pentru un control de rutină. În timp ce proprietara s-a dus să le aducă nişte acte, soţul femeii le-a cerut poliţiştilor să se legitimeze.

Vasile Dangă, proprietarul magazinului: „Eu i-am cerut legalitatea, ei nu au răspuns. Am vrut să îl filmez. Mi-a luat telefonul din mână, e bunul meu, mi l-a aruncat pe tejghea. Agentul de poliţie de la Iana a zis că dacă îl enervez îmi zboară creierii, a avut intenţia de a pune mâna pe toc”.

Proprietarii spun că poliţiştii au continuat să fie agresivi verbal cu bărbatul.

Lenuța Dangă, proprietara magazinului: „Eu am venit cu actele, i le-am arătat. După asta: dacă eraţi mai tânăr cu 10 ani, acum vă puneam cătuşele, a spus agentul. Eu am zis de ce, ce a făcut rău?! Şi cu pistolul. Dacă îţi trag una, îţi zboară creierii. Nu am zis nimic, i-am privit”.

Cristina Miron, fiica proprietarilor: „Am auzit toată discuţia lor din magazin, i-a spus tatălui că îi zboară creierii. A pus mâna la toc. Am sunat la 112, atunci, seara, şi am explicat situaţia. M-au sunat înapoi şi au spus că se face dosar de purtare abuzivă”.

Vasile Dangă, proprietarul magazinului: „Nu e normal. Un poliţist să vină în proprietatea mea şi să mă ameninţe. Poate să vorbească altfel. Eu nu sunt infractor. Eu dau taxe şi impozite statului, eu nu vreau ca familia mea să fie abuzată”.

Poliţiştii acuzaţi de poprietari nu au putut fi contactaţi pentru a-şi prezenta propriul punct de vedere. Şefii IPJ Vaslui spun că au început o anchetă şi au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. Cazul este cercetat acum de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad.