Trei minori au distrus tot ce le-a ieșit în cale într-o școală din Covasna

Trei minori au provocat distrugeri într-o școală din Covasna și au furat mai multe obiecte, inclusiv manuale școlare. Suspecții au fost prinși de polițiști.

Cei trei minori au fost ridicați luni de polițiști, după vizionarea înregistrărilor video. Aceștia au pătruns în școală în weekendul trecut în clădirea Şcolii Gimnaziale "Romulus Cioflec" din localitatea Araci.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna, Radu Stroe, a precizat, luni pentru Agerpres, că, în urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au constatat că aceştia au intrat prin efracţie într-o cameră tehnică unde se află sistemul de încălzire a şcolii, unde au găsit mai multe chei pe care le-au folosit la pătrunderea în mai multe săli de clasă.

„Din sălile de clasă persoanele au sustras rechizite şi manuale şcolare. De asemenea, acestea au distrus ţevile de alimentare cu apă din grupurile sanitare, iar de pe holurile unităţii de învătământ au declanşat trei extinctoare. În urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate au fost identificaţi trei minori cu vârstele cuprinse între 9 şi 11 ani, bănuiţi de poliţişti că ar fi săvârşit fapta", a menţionat Radu Stroe.

Au spart și au rupt electrocasnice, calorifere, țevi

Directorul școlii, Dullo Szilard, a precizat că identificarea minorilor s-a făcut şi cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

„Au intrat în şcoală la sfârşitul săptămânii trecute şi au făcut ravagii, noi vineri am sesizat (...) În sala profesorală au tăiat cablul de la cuptorul cu microunde şi de la cafetieră, au stricat o pompă de la centrală, au rupt ţevile de cupru de la două calorifere şi au mai făcut şi alte pagube (...) Azi (luni n.r.) am reparat încălzirea centrală. Am estimat pagubele la aproape 4.000 de lei. Am depus plângere la Poliţie, am trimis şi filmarea surprinsă de camerele de supraveghere", a precizat directorul şcolii.