Trei copii găsiți morți în casă, la Craiova. Cum s-a produs tragedia

Tragedie în miez de noapte la Craiova. Trei copii au fost găsiţi fără suflare în casă, după ce s-au intoxicat cu fumul emis de un generator folosit pentru încălzire. Alţi doi copii sunt la terapie intensivă.

La spital a mai ajuns şi o femeie, iar medicii spun despre cei trei supravieţuitori că au şanse să îşi revină.

Tragedia s-a petrecut la marginea oraşului, într-o zonă unde trăiesc mulţi oameni cu posibilităţi materiale reduse. Nu aveau curent electric, aşa că au pornit un generator, să se încălzească, şi au adormit. Un vecin i-a descoperit pe toţi, în aceeaşi încăpere.

Martor: "Am fugit din casa mea, am dat primul ajutorul ce am putut, eram disperat, să vezi 6 persoane unii peste alţii, 6 scuzaţi-mă,am apucat să scoatem ce mai răsuflau afară."

Din păcate, pentru un băiat de 10 ani, o adolescentă de 17 şi un băiat de 18 ani, nu s-a mai putut face nimic.

Tania Vîlceanu: "Au început manevrele de resuscitare. 3 dintre persoane au fost transportate la spital iar 3 au rămas la faţa locului pentru a se continua manevrele de resuscitare. În ciudată eforturilor depuse de medicinla faţa locului, aceștia nu au răspuns manevrelor."

Trei dintre victime - bunica şi doi nepoţi - o faţă de 15 ani şi un băiat de 13 ani - au ajuns la terapie intensivă.

Mădălina Ispaș, director de îngrijiri medicale SCJU Craiova: "Viața lor normal că a fost pusă în pericol, puteau să sufere arsuri de trahee, să fie mult mai complicat, dar în acest moment evoluția este favorabilă, au avut mare noroc pentru că a fost o simplă intoxicație cu dioxid de carbon."

Bunica avea grijă de nepoţi, pentru că părinţii sunt în străinătate.

Vecin: "Părinţii și neamurile le-au luat un generator de o săptămâna nu mai era curent, nimic, ni s-a promis că nu ne mai face contracte, că nu mai vor nimic."

În zonă, oamenii sunt nevoiţi să apeleze la tot felul de improvizaţii pentru a se încălzi sau pentru a-şi prepara hrana. ancheta a fost deschisă acum de autorităţi.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!