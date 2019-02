Tragedie într-o familie din Maramureș! Lăsată singură, o fetiță a murit într-un incendiu

Pro TV

Tragedie într-o familie din Maramureș! O fetiță de numai 11 luni a murit în incendiul care a cuprins casa.

În momentul în care a izbucnit vălvătaia, copila era singură, mama fiind plecată la vecini după lapte. Când a văzut flăcările, tatăl a venit într-un suflet acasă, însă era prea târziu.

În jurul orei 22, casa din satul Dumbrava - în care fetița de aproape un an era singură - a fost învăluită de flăcări uriașe. Mama copilei era la o vecină, iar tatăl - care era la muncă - a văzut vălvătaia de la câteva străzi distanță și a fugit într-un suflet acasă.

Tatăl fetei: "Eu am fost la serviciu, ea s-a dus după lapte. Am văzut că iese fum și focul pe geam afară. A picat jar, poate, pe jos, pe covor fiind și podele. Când am venit a fost târziu, n-am mai putut întră în casă."

Imediat la fața locului au ajuns pompierii, însă casa era deja înghițită de foc. Fetița n-a mai avut nicio șansă.

Sublocotenent Carlo Cozma, ISU Târgu Lăpuș: "Am intervenit cu 2 autospeciale cu apă și spumă. Nu am putut să salvăm victima."

Copila de 11 luni nu era singură la părinți. Aceasta mai avea o soră de 1 an și jumătate, care se afla la o bunică, într-un sat vecin, în momentul în care s-a produs tragedia. Mama lor, în vârstă de 18 ani este însărcinată în 6 luni cu al treilea copil.

Acum 2 ani, un alt incendiu le-a mistuit casa celor doi, iar autoritățile și localnicii au pus mână de la mână și le-au reparat locuința.

Inspectorii de la Protecția Copilului au deschis o anchetă. Aceștia vor să afle în ce condiții trăiau cei mici, iar în cazul în care părinții vor fi acuzați de neglijență, copilul de un an și jumătate ar putea fi luat în grija statului.

În același timp, și polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dat fiind că părinții au plecat și au lăsat bebelușul singur în casă. Dacă vor fi găsiți vinovați, tatăl și mama riscă să fie decăzuți din drepturile părintești și chiar să facă închisoare de la 1 până la 5 ani.

