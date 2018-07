Tragedie într-o familie din Bacău. Doi frați au dispărut în apele Siretului

Tragedie într-o familie din judeţul Bacău, după ce doi fraţi de 33 şi 27 de ani au dispărut joi în apele învolburate ale râului Siret.

Primul a vrut să facă o baie, dar după ce a înotat câţiva metri, a fost luat de curenţi. Militarii l-au căutat mai bine de 3 ore, dar la căderea nopţii au fost nevoiţi să sisteze căutările.

Auzind acest lucru, fratele său mai mic a intrat agitat în râu încercând să-l caute singur, dar la rândul său a dispărut sub apă.

Vineri dimineaţă, un echipaj de scafandri va încerca să recupereze trupurile celor doi.

Incidentul s-a petrecut în comuna Orbeni, din judeţul Bacău. Bărbatul de 33 de ani intrase în râul Şiret ca să facă o baie, dar a fost luat imediat de ape. Un martor l-a văzut şi a intrat după el încercând să-l salveze.

"Am ajuns la el, l-am luat în mână, dar l-am scăpat. Am înghiţit apă şi nu am mai putut”, a povestit acesta.

Pompierii l-au căutat timp de 3 ore, până la lăsarea întunericului, însă fără niciun rezultat. Disperat, fratele său, de 27 de ani, s-a avântat inconştient în apă, dar a dispărut şi el.

Ca să le găsească trupurile, pompierii vor să apeleze la un echipaj de scafandri.

Codrin Coliban, ISU Bacău: "E o misiune dificilă pentru că apa e tulbure în urma inundaţiilor. Are o adâncime undeva la 3 metri."

În urmă cu un an, un alt frate de-al bărbaţilor şi-a găsit sfârşitul în acelaşi mod, la nici un kilometru depărtare.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer