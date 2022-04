Extrem de săracă, fără niciun venit, femeia trăia din mila semenilor și e posibil să fi adormit cu țigara aprinsă. Așa s-ar fi declanșat prăpădul care i-a adus moartea, cred vecinii ei.

Incendiul s-a declanșat în miez de noapte. Proprietarul gospodăriei povestește că a ieșit speriat din casă după ce a auzit zgomote în curte. Apoi a văzut un fum gros ce ieșea din camera unde locuia femeia, de 69 de ani, pe care o îngrijea de mai multă vreme.

Vasile Popa, proprietarul gospodăriei: „Am sărit repede, am zis: 'ce ai făcut, Lucico?!'. În momentul în care am deschis ușa, a venit un val de căldură în mine, nu mai știam ce să fac, am chemat vecinii”.

Omul e convins că totul s-a întâmplat din cauza unei țigări aprinse. Știa că bătrâna are obiceiul să fumeze, iar printre rămășițele patului s-a găsit o scrumieră.

Vasile Popa, proprietarul gospodăriei: „Cred că o fi luat-o somnul, o fi scăpat din scrumieră și a scăpat jos. I-am atras atenția mereu să nu mai fumeze în casă. Era o femeie amărâtă, avea și cancer”.

Localnică: „Nu avea niciun ajutor, niciun sprijin, era amărâtă. Dar a avut noroc cu băiatul ăsta că i-a oferit adăpost aici, căldură, mâncare”.

Flăcările puternice s-au extins și la casa proprietarului, dar și la o locuință aflată vizavi, unde au afectat ferestrele și izolația. Pompierii au ajuns acolo cu trei autospeciale cu apă și spumă, dar din cauză că gospodăria este într-o zonă greu accesibila, misiunea de stingere a incendiului a fost foarte dificilă.

După mai bine de două ore de luptă cu flăcările, pompierii au descoperit-o pe femeie carbonizată. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce împrejurări s-a produs tragedia.