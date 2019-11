Tragedie în Galați. Motivul pentru care un adolescent și-ar fi ucis bunica

Tragedie într-o comună din judeţul Galaţi. Un adolescent de 16 ani este acuzat că şi-a ucis bunica de 75 de ani pentru că femeia nu era de acord cu o relaţie pe care el o avea cu o fată din vecini, în vârstă de 12 ani.

Nepotul este cercetat acum pentru omor şi riscă să fie încarcerat într-un centru de detenţie pentru minori.

Nenorocirea a fost descoperită miercuri seară de o localnică din comuna Cuza Voda. O fiică a victimei încerca să ia legătura cu ea şi, pentru că nu îi răspundea la telefon, a rugat-o pe o vecină să verifice dacă s-a întâmplat ceva.

Neculina Drăgan: „Ne era frică să intrăm şi, după aia, am intrat, până la urmă. Am deschis uşa, am văzut că e suspectă, ne-am retras şi am chemat ambulanţa şi cu poliţia. Era cu capul în jos, învelită cu o pătură pe cap."

Medicii de la ambulanţă au intrat în casa femeii şi au găsit-o fără suflare.

Mihai Polinschi, dir. Serviciul Judeţean de Ambulata Galaţi: „Era vorba despre o femeie de 75 de ani care era decedată, cu leziuni de violenţă pe mai multe zone ale corpului. Un traumatism craniocerebral grav, probabil care a dus şi la deces, cu urme de sânge peste tot. Ca atare, existând suspiciunea de crimă.”

Liliana Istrate, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi: „A avut loc o discuţie contradictorie cauzată de faptul că bunica îi reproşa o relaţie pe care minorul o avea cu o altă minoră de 12 ani. Urmare a acestei discuţii, inculpatul minor i-a aplicat mai multe lovituri bunicii sale, leziunile traumatice cauzate conducând la decesul acesteia."

Băiatul de 16 ani a fost ridicat de poliţişti după numai câteva ore. Fata pe care o iubea adolescentul locuieşte peste drum, însă nici bunica ei nu era de acord cu relaţia dntre cei doi.

Vecină: „Aia e nepoata mea. De 12 ani, e nepoata de-a mea. Vorbeau aşa, ca copiii, nu ştiu altceva. Zice c-au fost aseară de au băut o cafea. Dar altceva nu ştiu nimic.”

Pentru că suspectul are doar 16 ani, i se va aplica o măsură educativa, între 5 şi 15 ani, într-un centru de detenţie pentru minori.