Tragedie în Deva. Sora și mama unui polițist, găsite moarte în casă

O tragedie a avut loc vineri, într-o locuință din Deva. Două femei, una în vârstă de 63 de ani, cealaltă de 43 de ani, mamă și fiică, au fost găsite moarte.

Potrivit ziardehunedoara.ro, o rudă a făcut macabra descoperireiar, iar cele două femei erau mama și sora unui polițist hunedorean.

Acesta locuia și el în aceeași casă, dar era plecat la serviciu.

Conform sursei citate, se pare că cele două femei ar fi murit din cauza gazelor emanate de o centrală termică.

„Am sunat-o astăzi, că ea venea de obicei la cafea. Am sunat-o de mai multe ori, și nu mi-a răspuns. Cred că de vreo șapte sau opt ori am sunat-o. După aceea am sunat-o pe fată. Ele sunt moarte de 7-8 ore . Mamă-sa a fost pe jos și fata în pat”, a spus femeia care le-a descoperit fără viață pe victime.

Cele două dormeau în camera în care se afla și centrala.

