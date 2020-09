Tragedie fără margini în Dolj. Doi copii și mătușa lor au murit intoxicați într-un incendiu

Tragedie de nedescris în Dolj, unde doi frățiori și mătușa lor au murit intoxicați, în timpul unui incendiu care le-a cuprins apartamentul.

Copiii aveau doar 3 și 4 ani. Chiar înainte de întâmplare a fost ziua celui mic.

Totul a pornit de la un scurtcircuit, provocat de instalaţia electrică pe care tatăl copiilor o improvizase de la vecini, că să aibă cablu TV.

Alţi 7 oameni au fost evacuaţi de pompieri din calea flăcărilor.

Alarma s-a dat în localitatea Băileşti când un miros puternic de fum a trezit toţi locatarii blocului. Pentru că nu plătise curentul electric, tatăl celor doi copii s-a gândit se pare să improvizeze o instalaţie şi să ia curent de la vecini, fără să se gândească însă la pericolul la care îşi expune familia. Cablul a făcut scurtcircuit, iar focul a transformat în scrum întreaga locuinţă.

Safta Dorel Mirel, tatăl copiilor: "Am tras un cablu de la un vecin ca să am şi eu lumină la copii şi să am la televizor, au schimbat în bloc luminile au schimbat firele, apa, ţevile şi nu am avut bani să bag lumina."

Flăcările au pornit din sufragerie. Pentru că nu mai putea intra în dormitor ca să salveze copiii şi pe mătuşa acestora, bărbatul a fugit după ajutoare. Când s-a întors era însă prea târziu. Mezinul familiei împlinise 3 ani în urmă cu doar două zile. Acum însă, în loc să sărbătorească, tatăl lor se pregăteşte de înmormântare.

Safta Dorel Mirel tatăl copiilor: "Am apucat de am ieşit doar eu afară, iar când am intrat cu vecini de pe scară şi cu pompierii să salvăm copii nu s-a mai putut, era vălvătaia mare şi temperatură mare, au intrat cu tuburi de oxigen cu măşti pe față, nu s-a mai putut face nimic."

Tania Vlasceanu, purt.cuv. ISU Dolj: „Din cauza intoxicaţiei cu fum au necesitat efectuarea imediat a manevrelor de resucitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de prim ajutor medicale de urgenţă, cele trei persoane nu au supravieţuit.”

Polițiștii au întocmit un dosar penal şi continuă cercetările.

Un alt incendiu a avut loc la Gura Ocniţei, în judeţul Dâmboviţa, o casă bătrâneasca s-a făcut scrum după ce proprietarul a dat foc vegetaţiei uscate, în apropiere şi nu a supravegheat atent zona. Vântul a făcut ca flăcările să se extindă rapid. Până la sosirea militarilor, incendiul a mistuit întreaga locuinţa, dar şi o anexă. Bunurile nu erau asigurate.