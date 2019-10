Tragedie după nuntă. Mireasa a murit în timp ce își făceau poze în apă. Pe cine a salvat soțul ei

Aceștia se aflau într-un grup de 6 persoane care se țineau de mână în timp ce se stăteau în apă până la mijloc, transmite BBC. La un moment dat însă, unul dintre ei a alunecat și i-a tras pe toți după el. Soțul femei a reușită să o salveze pe sora lui, însă ceilalți s-au înecat.

Conform sursei citate, India are cea mai ridicată rată a deceselor produse în timpul unor încercări de selfieuri.

Indian selfie deaths: Four drown in reservoir in Tamil Nadu https://t.co/qexeblGSZg