Tânără rămasă văduvă la doar o săptămână de la nuntă. Boala care i-a răpus soțul în 12 ore

Aimee Simms, o femeie de 33 de ani, a rămas văduvă la doar opt zile de la căsătorie. Se afla cu soțul ei în luna de miere în insula africană Capul Verde, când Ala s-a îmbolnăvit brusc.

Inițial, ei au crezut că bărbatul făcuse toxiinfecție alimentară, dar în trei zile starea sa de sănătate s-a deteriorat, el murind la opt zile de la nuntă. Ulterior, tânăra văduvă a aflat că soțul ei a murit din cauza cancerului pulmonar, scrie Daily Mail.

„Nu pot să înțeleg. În doar 12 ore, a trecut de la a se simți normal la a fi pe moarte. Nu s-a manifestat niciunul dintre simptomele cancerului. A fost oribil”, a spus Aimee Simms.

La doar câteva zile de la nuntă, Alan Simms, în vârstă de 31 de ani, a început să se simtă rău. O asistentă medicală i-a spus soției sale că acesta ar avea toxiinfecție alimentară, dar că e nevoie de mai multe investigații.

„Am stat alături de el la clinică. Era foarte tăcut. M-au rugat să plec când starea ui s-a agravat. După o oră, cineva a venit după mine, mi-a zis să intru într-o cameră, iar atunci am știut că e mort. Era atât de fericit și de prietenos. Ar fi făcut orice pentru oricine. N-aveai cum să îl ignori cu statura și vocea sa. A lăsat un gol. Am plâns atât de mult că am rămas fără lacrimi”, a mai povestit femeia.

Alan fusese diagnosticat cu o tumoră cerebrală benignă când avea 19 ani, însă avea un stil de viață sănătos.

