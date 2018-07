Tânără prinsă în cablurile electrice timp de o oră, după ce a căzut de pe un pod

Captura Video

O fată în vârstă de 13 ani dintr-o localitate din centrul Rusiei a supraviețuit, după ce a căzut de pe un pod de cale ferată, direct pe cablurile electrice de 3000 de volți.

Tânăra se întorcea acasă după ce a mers la scăldat cu un grup de prieteni, într-un râu aflat într-o zonă rurală. Aceasta a escaladat podul de cale ferată pentru a-si face un selfie, în timp ce un tren de marfă se apropia, informează Daily Mail.

Conform declarațiilor Yuliei Makova, un official de la biroul procuraturii din regiunea Ulyanovsk, fata era însoțită de o prietenă care vorbea la telefon în momentul producerii accidentului.

Adolescenta a căzut și a rămas atârnată de firele electrice timp de o oră, iar salvarea sa a venit de la un conductor de locomotive care a văzut-o. El a oprit imediat trenul folosind frâna de urgență și a anunțat electricienii care au oprit alimentarea cablurilor.

„Nu mi-a venit să cred că este un om acolo, o fată. Atârna acolo, atât de mică și neajutorată. Părea lipsită de viață. Corpul ei se zvârcolea într-o durere chinuitoare, dar era conștientă de ce se întâmplă și striga după ajutor“, a declarat conductorul trenului marfar.

Ulterior, un localnic care trecea prin zonă a folosit un cablu de remorcare pentru a o aduce pe fată înapoi pe pod.

„Mi-am dat seama că o pot ajuta. I-am prins un cablu sub brate și am ridicat-o . M-am temut că va cădea, așa că mai multe persoane au ținut un covor sub pod“, a declarat Alexander.

Cei doi salvatori sunat la serviciile de urgență care au transportat-o pe fată la la spitalul din Pirogova.

Potrivit medicilor, aceasta a suferit multiple arsuri de gradul 2 și 3 pe brațe, pe umeri, în zona încheieturilor, pe piciorul drept, dar și un traumatism la cap și contuzii la ambele picioare. De asemenea, când s-a trezit, fata nu își amintea ce s-a întâmplat.

