Tânără din Capitală, bătută și jefuită chiar în apropierea casei: „A durat 2-3 minute toată treaba”

Alexandra Popescu, o tânără din București, a povestit pe pagina sa de Facebook cum a fost agresată pe o stradă din Capitală, chiar în apropierea casei, în urmă cu o săptămână.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22.40, pe o stradă pe care există permanent un polițist local, întrucât în zonă este o instituție publică, cât și un liceu.

„Intrând pe stradă am simțit că cineva mă urmărește. M-am uitat ușor în spate și l-am văzut pe acest „domn”. În acel moment mi-am dat seama că ceva se va întâmpla și că nu o să fie frumos, așa că mi-am oprit muzica din căști și m-am uitat în față să văd dacă este cineva pe stradă. Nu era nimeni altcineva. Domnul a venit în spatele meu, m-a depășit și s-a postat la maxim un metru distanță în fața mea. Eu m-am blocat, iar el mi-a zis trei lucruri în trei secunde: „Ai bani? Cât este ceasul? Dă-mi tot!” Nu m-a lăsat să-i dau tot, pentru că a început să mă bată. Eu nu am știu ce să fac, decât să țip după ajutor și să-l mușc de mână. Cred că a durat 2-3 minute toată treaba, ca apoi să iasă paznicul și să îl fugărească, dar domnul” deja mă bătuse serios și îmi furase și telefonul după ce mi-a rupt fusta. Din păcate, paznicul nu a reușit să-l prindă”, a mărturisit tânăra pe pagina sa de Facebook.

Ea și-a motivat decizia de a vorbi despre incidentul prin care a trecut pentru a avertiza și pe alte persoane cu privire la riscurile la care se expun când merg pe jos seara pe stradă. Mai mult de atât, tânăra a mers și la Poliție pentru a denunța agresiunea.

„În fine, ideea e că se întâmplă cazuri de genul, chiar dacă reacția multor oameni a fost „dar asta parcă se întâmpla acum 20 de ani”. Oh, well, se întâmplă și cel mai nasol e sentimentul ăla de panică când te duci spre casă, chiar dacă e cât de cât lumină afară și sunt oameni pe stradă. Voi ăștia care mergeți mult pe jos, așa cum mergeam eu, acum 2 săptămâni, eu zic să fiți mai atenți. De la această întâmplare am văzut mult prea mulți dubioși prin jurul meu, iar panica asta e cam urâtă, iar ochiul meu nu a arătat prea bine săptămâna trecută. Și da, am fost la poliție. Și da, am dat declarații și am încredere că îl vor prinde. Sper”, a mai mărturisit ea.

