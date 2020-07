Tânără de 24 ani, ucisă de soțul de care fugise la câteva zile după nuntă. Unde a fost găsit trupul mutilat

Incidentul s-a petrecut în Pakistan. Trupul victimei, identificată în presa locală cu numele de Waziran, a fost găsti, pe 27 iunie, lângă o autostradă, iar de atunci soțul tinerei, Allah Baksh, și fratele acestuia, Kareem Baksh, au fost arestați.

Inițial, tatăl femeii a declarat la poliție că moartea tinerei ar fi fost un accident, însă ulterior și-a schimbat declarația, spunând că soțul ei și fratele acestuia au ucis-o cu pietre, în ceea ce se numește crimă de onoare, scrie Daily Star.

Cei doi bărbați se află în custodia poliției.

Un avocat din Pakistan, Ayaz Latif Palijo, a distribuit recent un video, pe Twitter, cu momentul în care tatăl tinerei plânge la mormântul acesteia.

“Zonele rurale feudale și tribale din Pakistan s-au transformat în câmpuri ale morții pentru femei”, a scris avocatul pentru drepturile omului.

