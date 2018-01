Tânăr lovit pe trecerea de pietoni. O altă mașină a intrat în copac, încercând să-l evite

Experienţă cumplită, luni seara, pentru un tânăr de 19 ani din Bistriţa. Băiatul traversa pe trecerea de pietoni şi a fost lovit puternic de o maşină, după ce o altă l-a evitat la limită şi a nimerit într-un copac.

Tânărul a suferit răni serioase, dar e în stare stabilă, spun medicii.

Reporter: „Eraţi în faţă sau în spate?”

Șofer: „Spate. Nu pot să vă spun nimic, că nu mi-am dat seama. Am simţit doar că ceva a sărit şi mi-a spart parbrizul."

Camerele de supraveghere din centrul oraşului Bistriţa au surprins momentul în care doi şoferi intră în sensul giratoriu. Primul, în vârstă de 28 de ani, observă cei doi pietoni care erau pe trecere, încearcă să-i evite şi se opreşte cu maşina într-un pom. Cel din spate, un bărbat de 31 de ani, îl loveşte pe unul dintre tineri, în vârstă de 19 ani.

Martor: „Chiar din faţa lui l-a luat. Au văzut în faţă că vine cu viteză şi au crezut că opreşte. El s-a tras în spate şi l-a luat pe băiatul ăsta."

Localnic: „La cum e maşina oprită, a avut viteză."

Şi pietonul lovit de maşină şi şoferul care a intrat cu automobilul în copac au fost transportaţi la spital.

Plt. Maj. Ioan Ardelean: „O victimă era preluată de echipajul SAJ, iar noi am intervenit pentru a-l extrage pe şofer."

Cu doar o oră înainte, un alt bărbat din Bistriţa - în vârstă de 34 de ani - a ajuns în grijă medicilor, în urma unui accident rutier. Omul a coborât dintr-un taximetru, grăbit să cumpere o prăjitură de la magazinul de peste drum, şi a traversat neregulamentar.

Șofer taximetru: „A coborât de la mine din maşină să meargă să îşi cumpere ceva şi în două secunde am auzit o bubuitură."

O maşină l-a lovit puternic.

Șoferul automobilului: „Aveam verde, viteza normală, am trecut şi dintr-o dată a sărit. Am tras dreapta de volan şi l-am evitat cât am putut."

Sabina Brad, medic SMURD: „Prezenta un traumatism cranian, traumatism toraco-abdominal şi traumatism la membru inferior stâng, fractură de femur la acest nivel."

În ambele cazuri, poliţiştii au deschis dosare de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.