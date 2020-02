Surpriza macabră pe care a avut-o un tânăr când a ajuns acasă, după o ceartă cu iubita

O femeie de 33 de ani din Italia s-a spânzurat în casa iubitului ei, după ce s-au certat la telefon.

După ce partenerul ei s-a întors acasă, a crezut că ea îl așteaptă pe întuneric, însă a descoperit-o moartă în bucătărie, scrie Mirror.

„Am crezut că mă așteaptă pe întuneric. M-am gândit că e supărată. Zăcea pe jos inconștientă. Am avut un atac de panică. Îmi amintesc doar că încercam să-mi contactez un prieten și pe fostul meu șef. Am plecat din apartament țipând și cerând ajutor. Nu am locuit niciodată cu ea. Avea doar cheile de la apartamentul meu. Înainte să vin acasă, ne-am certat. Nu i-am acordat suficientă atenție, vorbeam cu prietenii mei și e posibil să se fi simțit ofensată. După, mi-a închis. Mi-a părut rău că i-am vorbit așa, dar mi-a zis că trece printr-o criză”, a povestit iubitul femeii.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că femeia s-a sinucis.

