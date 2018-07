Supraviețuire miraculoasă pentru un bărbat din SUA. Țeapa unui utilaj i-a străpuns pieptul

Un bărbat din Idaho a supravieţuit miraculos unui accident incredibil. O ţeapă care făcea parte dintr-un utilaj i-a străpuns pieptul. Dar i-a ratat şira spinării şi aorta la doar câţiva milimetri.

"E ireal şi înspăimântător să mă gândesc la obiectul care mi-a intrat în piept", spune Justin Firth, victimă.

Justin, familia şi chiar medicii încă se minunează că bărbatul din scaunul cu rotile este în viaţă.

Accidentul a avut loc în timpul lucrărilor pentru ridicarea unui gard. Un utilaj care avea ataşată o ţeapă s-a defectat, iar bucata de metal cu vârf ascuţit, lungă de aproape 80 de cm, i-a pătruns lui Justin prin spate.

"Am simţit că m-a lovit ceva şi am căzut. Am privit în sus şi în jurul meu ca să îmi dau seama ce s-a întâmplat, moment în care am văzut ţeapa", povestește bărbatul.

Deşi nu se putea mişca, Justin nu a leşinat şi spune că, în acel moment, nu a simţit durere.

"Ţeapa nu e uşoară. Cântăreşte aproape 20 de kilograme. Încă era ataşată de utilaj în momentul în care l-a lovit. Prin urmare, colegii lui au luat un polizor şi au tăiat-o. În acel moment, Justin a fost urcat în elicopter", a explicat Nate Eaton, corespondent CNN.

"Ultimul lucru pe care mi-l amintesc e că cineva îmi spunea că totul va fi în regulă", spune victima.

O echipă de chirurgi l-a operat imediat ce a fost adus la spital.

"O mare parte din timp am petrecut-o căutând cea mai bună poziţie pentru el, fiindcă încă nu scosesem obiectul", spune medicul.

Le-a luat medicilor în jur de patru ore ca să îndepărteze ţeapa. Dacă ar fi pătruns doar câţiva milimetri mai la dreapta sau la stânga, Justin ar fi murit.

"Obiectul a trecut foarte aproape de şira spinării, foarte aproape de aortă. I-a trecut la câţiva centimetri de canalul care îi leagă rinichii de vezică", a explicat medicul.

O parte din colon i-a fost vătămat, însă medicii au reparat leziunea şi sunt încrezători că pacientul se va recupera complet. Justin nu e interesat de cauza accidentului. E mulţumit că a primit o nouă şansă la viaţă şi plănuieşte să profite din plin.

