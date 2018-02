Soţia şoferului drogat: "Am plecat calmi, a văzut un ruj şi a zis că mă omoară"

Pro TV

Şoferul care a lovit sâmbătă trei maşini în centrul capitalei a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, dar nici soţia lui nu va scăpa de răspundere penală.

Procurorii DIICOT o acuză de deţinere de droguri pentru consum. Chiar ea a declarat, după accident, că amândoi erau drogaţi, iar soţul voia să o ucidă. Spune că bărbatul a făcut o criză de furie când a văzut în geanta ei un ruj şi a crezut că este un aparat de interceptare. În schimb, la audieri, individul a susţinut că ea a început să îl lovească din senin în timp ce conducea autoturismul.

Georgiana Bârligea: "Am plecat într-un calm inexplicabil, a zis să ieşim la aer, am zis ok ca să nu-l zgândăr, am ieşit din casă. Mi-a vazut în geantă, deasupra, un ruj şi s-a panicat, a zis că ‘ce, mi-ai pus filaj?’ A zis ca mă omoară. ‘Vei muri astăzi sau murim amândoi’, aşa mi-a zis."

Georgiana a fost externată luni din spital, pentru că şi-a revenit după accidentul rutier de acum 2 zile, dar este vizibil marcată de cele întâmplate. În plus, se teme şi de urmările pe care le-ar putea avea întreaga poveste. Procurorii DIICOT s-au îndreptat şi împotriva ei cu acuzaţia de deţinere de droguri de mare risc pentru consum.

Femeia a fost depistată pozitiv imediat după accident, când a mărturisit că amândoi erau sub influenţa substanţelor interzise, iar el s-ar fi drogat frecvent. "S-a speriat din cauza maşinilor din jur, l-a luat o paranoia. Până la faza buşirii nu s-a întâmplat nimic. Nu m-am aşteptat la aşa ceva, dar atunci lucrurile au luat-o razna."

Citește și Șoferul care a provocat accidentul din centrul Capitalei a recunoscut că era drogat. Prima declarație

Pro TV

În fata anchetatorilor care l-au audiat 8 ore, bărbatul de 39 de ani a susţinut o versiune cu totul şi cu totul diferită faţă de cea a soţiei. Susţine că femeia este cea care a început să-l lovească din senin, motiv pentru care a pierdut controlul autoturismului şi a lovit celelalte maşini. de aici încolo spune că nu şi mai aminteşte ce s a întâmplat, dar neagă cu vehemenţă că ar fi încercat să şi omoare nevasta.

Individul a fost arestat, iar ancheta continuă. Cel mai probabil soţia lui va fi audiata din nou, la fel şi martorii care au asistat la accident, dar şi la bătaia care a urmat între ei, direct pe carosabil. Pe lângă acuzaţia de tentativa de omor, bărbatul poate fi acuzat şi de distrugere, loviri şi alte violente şi consum de droguri de mare risc.

Şi el, şi soţia lui vor face obiectul unui raport al medicilor legişti, unde au ajuns probele lor biologice. Analizele vor stabili concentraţia cocainei în sânge, dar şi dacă mai consumaseră alte substanţe sau alcool.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer