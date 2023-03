Șocul trăit de o femeie care a aflat după 10 ani de căsnicie că este rudă cu soțul ei. Cei doi au împreună trei copii

Celina Quinones este din Colorado, SUA, și a descoperit în urma unui test ADN că soțul său îi este văr.

Cei doi au împreună trei copii sănătoși, în ciuda incestului dintre părinți. Ea a descoperit că este verișoara soțului ei după ce și-a consultat arborele genealogic.

Pentru a fi siguri că sunt veri, cei doi au făcut teste ADN. În ciuda rezultatelor care confirmau incestul femeia spune că nu ar da timpul înapoi. Ea nu și-ar dori ca viața cu soțul ei să fie diferită, relatează Daily Star.

„M-am căsătorit cu soțul meu în 2006. Fără să ne gândim la nimic, am avut trei copii. Am aflat că eram rude și veri. Copiii mei și soțul meu sunt totul pentru mine și am trecut peste asta. Toți copiii noștri au 10 degete la mâini și 10 la picioare", a spus femeia pe TikTok.

Ea susține că cei doi nu știau că sunt rude atunci când s-au căsătorit.

„El este și va fi totul pentru mine. Nu voi lăsa ca un pic de sânge să distrugă ceea ce am creat, această familie frumoasă", a spus ea.

Reacțiile negative ale internauților nu au întârziat să apară.

„Seamănă. Cum de nu și-au dat seama?", a comentat cineva.

„Deci ați decis să rămâneți împreună? Asta e bolnav...", a spus un alt internaut.

Femeia s-a apărat spunând: „Lăsați-mă să divorțez de el pentru că nu am știut. Lăsați-mă să le spun copiilor noștri că părinții lor nu mai sunt împreună din cauza opiniilor altora. Nu, mulțumesc. Vom rămâne doar verișori, soți și iubiți pentru totdeauna”.

Ea încearcă în prezent să convingă și alte cupluri să facă teste ADN pentru a nu avea o surpriză neplăcută.

Sursa: Daily Star
Dată publicare: 29-03-2023 15:12