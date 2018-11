Și-a ucis soția, apoi l-a sunat pe frate pentru a o duce la cimitir. Ce a făcut acesta

Întâmplare şocantă în comuna Geaca din Judeţul Cluj. Un bărbat în vârstă de 54 de ani şi-a omorât soţia în toiul nopţii, apoi şi-a sunat fratele şi i-a cerut să-l ajute să-şi ducă nevasta în cimitir.

Omul, îngrozit, a chemat poliţia. Suspectul a fost imediat reţinut şi anchetatorii investighează crima.

Scenele şocante s-au petrecut în casa de vacanţă a celor doi soţi. Apropiaţii spun că ei au mers acolo cu gândul să taie porcul, însă, se pare că miercuri noapte soţii s-au certat. Iar dimineaţă, femeia a fost găsită fără suflare.

"El e tâmplar, ea era croitoreasă. Erau din Cluj şi veneau aici la fiecare sfârşit de săptămână. Astăzi voiau să taie un porc. Însă dimieneață când m-au sunat mi-au zis ce s-a întâmplat. Am rămas şocată", povestește verișoara victimei.

Câteva ore după crimă, agresorul şi-a sunat fratele şi i-a zis să vină să îl ajute să o îngroape pe soţia sa în cimitir. Şocat, omul a sunat de urgenţă la poliţie.

"M-a sunat azi dimineaţă şi mi-a zis ”hai să o ducem pe Rozi la cimitir” şi eu am crezut că glumeşte şi am venit repede la ei şi el mă aştepta în faţa porţii şi am întrebat: No, unde-i Rozi? Păi pe Rozi am terminat-o. În ultima perioadă era tot mai agresiv şi nu se mai putea glumi cu el”, povestește Tiberiu Șolock, fratele agresorului.

Apropiaţii spun că omul nu a avut niciodată probleme psihice şi nu lua medicamente, însă în ultima perioadă aceştia recunosc că bărbatul devenise agresiv.

Toată comuna este şocată de cele întâmplate.

"Veneau oamenii ăştia aici mereu, dar nu am auzit certuri sau să fie vreun fel de scandal", spune un sătean.

Anchetatorii au făcut măsurători la faţa locului, au ridicat probe şi cercetează acum crima. Soţul femeii omorâte a fost reținut pentru 24 de ore.

