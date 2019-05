Și-a ucis copilul, după ce s-a îmbătat și a căzut din greșeală peste el

O femeie din New Jersey, Statele Unite, a fost acuzată că și-a ucis propriul copil, după ce a căzut din greșeală peste el.

Antoinette King, în vârstă de 33 de ani, se îmbătase, iar la un moment dat, a căzut din greșeală peste fiul său de un an.

Descoperirea alarmantă a fost făcută de mama femeii, care a sunat imediat la ambulanță.

Când meicii au ajuns la fața locului, atât femeia, cât și fiul său erau în stare de inconștiență. Însă paramedicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului.

Rezultatele autopsiei au arătat că fiul de numai un an a murit sufocat sub presiunea corpului mamei sale, potrivit The Sun.

Acum, Antoinette, care mai are încă un băiat de 5 ani, a declarat în fața instanței că tot ce își mai aduce aminte este că s-a trezit și i s-a spus că a fost readusă la viață.

Instanța urmează să pronunțe sentința în cazul femeii.

