Și-a lovit bunica și verișoara cu mașina. Rudele au vrut să-l linșeze

Un tânăr de 17 ani din Timişoara a provocat, sâmbătă, un accident deosebit de grav după ce a furat maşina tatălui său.

Cutremurător este că şi-a lovit chiar bunica şi verişoarele. O fetiţă de 3 ani a murit, iar o alta este în stare gravă. În nebunia generală, respectivul a sărit practic cu autoturismul peste un şanţ, după care s-a oprit în poartă unei case.

Puţin a lipsit că martorii să nu îl linşeze aşa că băiatul a fugit pe un câmp din apropiere. A fost găsit, ulterior, de poliţişti şi de cei din trupele speciale.

Potrivit poliţiştilor, înainte de accident, tânărul a fost la un local din apropiere unde, la un moment dat, a fost implicat într-o altercaţie. Ar fi fost luat la bătaie dar a reuşit să fugă.

Aşa că a mers acasă, a luat maşina tatălui său şi s-a urcat nervos la volan deşi nu are carnet. La un moment, în zona cartierului Kuncz din Timişoara, n-a mai stăpânit volanul. Şi-a lovit cele două verişoare şi bunica.

Într-un final s-a înfipt cu maşina în gardul unei case. Proprietarii au fost martori muţi la întreaga scenă.

Femeie: "Am auzit o bufnitură. A venit cu viteză, a intrat în poartă, era faţă în curte. După ce a dat cu maşina în poartă, a sărit gardul să fugă la noi în curte şi fata a întrebat ca unde mergi şi el o fugit. Am auzit că a lovit dar n-am ştiut ce şi când am ieşit afară erau copiii pe jos acolo. A dat peste aia mică, aia mică a şi murit pe loc."

Una dintre victime care avea doar 3 ani n-a avut nici o şansă.

Doina Poenaru, medic primar medicina de urgenţă: "Pacientul minor în stop cardio-respirator la care s-au iniţiat manevre de resuscitare, din păcate fără răspuns, şi bunica adult care este în investigaţii şi în funcţie de rezultatul investigaţiilor se va lua cea mai bună decizie terapeutică."

Cealaltă verişoara este şi ea, în stare gravă la spital iar o fată de 16 ani a fost rănită uşor. Speriat ca o să fie linşat vinovatul a fugit.

Zona s-a umplut repede de oameni furioşi care voiau

să-şi facă singuri dreptate însă jandarmii şi cei de la trupele speciale au intervenit. Tânărul va fi cercetat printre altele pentru omor din culpă.