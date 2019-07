Și-a găsit sora mumificată în congelatorul mamei, după ce aceasta a decedat

Adam Smith a declarat ziarului The St. Louis Post-Dispatch că el şi sora lui, de 45 de ani, mereu s-au întrebat ce păstra mama lor într-o cutie de carton în congelator, iar răspunsul l-au aflat după ce au făcut curăţenie în apartamentul în care femeia trăise timp de peste 20 de ani.

Bărbatului i-a fost prelevată o mostră de ADN pentru realizarea unei comparaţii genetice.

Mama lui Smith, Barbara, avea 68 de ani şi a decedat la 21 iulie în urma unui cancer.

"Trupul avea încă piele şi păr (...) Era mumificat", a povestit Smith, care a găsit duminică în congelator cutia pe care mama lui îi interzise să o deschidă vreodată. "Am 37 de ani, iar cutia a stat în congelator tot acest timp, iar eu mereu am crezut că este vorba de o bucată din tortul de nuntă al părinţilor mei".

