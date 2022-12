Scandal la morga din Vaslui. Un bărbat a reclamat că decedații sunt abandonați pe masă. „Îi guvernează doar banul” |VIDEO

Totul merge ca pe roate dacă apelezi la firma de pompe funebre a unui angajat de acolo, acuză un vasluian, care a și filmat condițiile improprii de la morga Spitalului Județean de Urgență Vaslui, sesizând apoi jurnaliștii de la cotidianul „Vremea Nouă”.

Un vasluian care venise să ridice trupul tatălui său decedat a fost martor al unor scene ireale, care l-au revoltat atât de tare încât a mers direct la birourile administrative pentru a cere explicații. Acolo s-a întâlnit cu Nadia Ungureanu, directoarea de îngrijiri medicale, pe care a chemat-o să vadă în ce condiții sunt ținuți morții în morgă. „Vă rog să mergeți acolo să vedeți în ce condiții stă mortul pe masă. Bate musca-n mort, doamnă, e posibil așa ceva? Suntem în 2022. Nu mai avem suflet, nu mai avem respect pentru nimic, suntem animale, asta suntem”, i-a reproșat bărbatul, potrivit sursei citate.

Vasluianul a reclamat și programul „de boieri” al angajaților.

„Am să sun la Minister, să ne spună dacă este normal să se întâmple așa ceva. Program de boieri, la ora 14:30 se pleacă acasă?”

Bărbatul a relatat că nu mai era nimeni la morga spitalului, când a venit cu șoferul mașinii de pompe funebre. După ce așteptat afară o perioadă de timp, și-a făcut curaj și a intrat înăuntru

„În camera unde sunt ținuți morții am văzut o altă persoană decedată, așezată pe una dintre acele mese. Am ieșit din acea cameră și am am început să bat la uși, pe la birourile de la morgă, însă nu a răspuns nimeni. Într-un final, am dat peste o asistentă, care mi-a spus că ea nu are treabă cu morga, dar dacă vreau să aflu ceva, să mă duc să vorbesc cu managera. La birourile administrative, am vorbit cu o doamnă care s-a comportat ok cu mine. Am întrebat-o dacă e normal ca ușile de la morgă să stea larg deschise, angajații să lipsească, iar morții să zacă abandonați pe acele mese? Am întrebat-o pe doamna respectivă cum e posibil ca în 2022, să intre oricine într-o morgă? Lângă morgă sunt niște blocuri. Oricând un copil poate sări acele garduri, poate intra în morgă și rămâne traumatizat pe viață de ce vede acolo. Am mers cu doamna la morgă, iar când am ajuns acolo, persoana decedată pe care eu o văzusem pe masă era acum urcată într-o mașină. Am aflat că mașina respectivă aparține unui angajat de la morgă, care are și firmă de pompe funebre. Cu alte cuvinte, dacă apelezi la serviciile cui trebuie, dacă dai banul persoanei potrivite, poți să-ți ridici mortul când vrei, fără niciun fel de supraveghere, chiar și în lipsa angajaților de la morgă. Am întrebat-o pe doamna de la Administrativ ce program este la morgă, dacă angajații pot pleca când vor ei de la muncă? De față cu ea, am sunat un prieten și l-am întrebat care e practica de la morgă? Cine e persoana care trebuie “unsă” pentru a putea ridica mortul? Prietenul respectiv mi-a spus că trebuie să vorbesc cu un angajat pe nume Sârbu. El taie și spânzură acolo. Am închis telefonul, apoi am întrebat-o pe doamna respectivă cum se face că toată lumea din județ știe cine comandă la morgă, numai conducerea spitalului nu știe? Cum e posibil ca morții să fie ridicați din spital în lipsa lucrătorilor de la morgă?” a relatat bărbatul revoltat

„Nu au mamă, nu au tată. Îi guvernează doar banul”

Concluzia bărbatului: „Cei de acolo nu au mamă, nu au tată, pe ei îi guvernează doar banul”

Doar după ce și-a manifestat revolta și a reclamat neregulile observate directoarei, vasluianul a putut să ridice trupul tatălui său.

„Numai ce am văzut două doamne fugind după mașină, strigând să mai aștept o jumătate de oră, ca va veni cineva la morgă să mi-l dea pe tata. După alte câteva zeci de minute de așteptare, a venit cineva și mi l-a dat pe tata. Așadar, de la morgă poți să-ți ridici morții, dar doar după ce faci scandal, după ce treci prin umilințe. Mă repet, nemulțumirile mele nu au treabă cu spitalul, cu conducerea unității, eu sunt supărat pe felul cum cei de la morgă înțeleg să-și facă treaba. Zici că acolo e moșia lor, așa se comportă.”

Sursa: Vremea Noua Etichete: , , , Dată publicare: 08-12-2022 09:53