S-a sinucis din cauza soțului violent. Bărbatul a plecat în Italia aflând că este trimis în judecată

Caz cutremurător în Bihor. Un bărbat a fost trimis în judecată, pentru că ar fi determinat şi înlesnit sinuciderea soţiei sale.

Procurorii au reuşit să strângă probe şi să convingă instanţa că individul s-a purtat atât de urât cu femeia, încât şi atunci, când a auzit-o că vrea să îşi pună capăt zilelor, a continuat să o terorizeze fizic şi emoţional.

Plecată de lângă primul soţ şi cei doi copii ai lor, Iuliana şi-a continuat viaţa cu un alt bărbat, căruia i-a dăruit alţi trei copii.

Doar că, la începutul anului 2017, pentru ea s-a dezlănţuit iadul: bătăi repetate, scandaluri şi umilinţe. La un moment dat a vrut să se refugieze la o prietenă, dar n-a avut putere.

Prietena victimei: "O zis că nu poate să rămână la mine, că vine el şi-o omoară. S-o dus înapoi acasă, la câteva zile o bătut-o, i-o rupt şase coaste, i-o perforat plămânul şi-o ajuns în spital. Am încercat s-o conving să plece de la el, dar o zis că, decât să mai piardă şi ăştialalţi trei copii, mai bine ea se omoară."

Violentele s-au înmulţit, iar Iuliana ajunsese la capătul răbdării.

Prietena victimei: "Îmi spunea că ea deja nu mai suportă, că îşi bate joc de ea în ultimul hal."



Reporter: "Dar ea v-a spus vreodată că intenţionează să-şi ia viaţa?"



Prietena victimei: "Da, pentru că nu mai rezistă".

Unul din băieţii din prima căsătorie, care acum are 24 de ani, n-a avut prea mult timp să se bucure de mama lui.

Fiul victimei: "Am fost şi le ea la spital şi i-am spus să vină cu mine, să nu stea acolo. Dar a refuzat."



Cristian Vasile Paul, primarul comunei Lăzăreni: "Postul de poliţie de-aicea s-a autosesizat, a încercat să discute cu femeia dar femeia a refuzat de teamă sau, probabil, din cauza ameninţărilor, niciodată n-am reuşit să comunicăm cu ea."

Cert este însă că nici autorităţile nu au acţionat cu fermitate şi nu au cercetat în amănunt drama prin care trecea Iuliana. Ar fi putut lua măsuri, în ciuda temerilor ei. În cele din urmă, Iuliana n-a mai suportat bătăile şi umilinţele şi şi-a pus capăt zilelor.

După doi ani de anchetă, zeci de audieri şi sute de ore de investigaţii, procurorii au reuşit să stabilească o legătură clară între comportamentul bărbatului şi gestul final al soţiei sale.

Tiberiu Sigheartău purtător de cuvânt Parchetul Curţii de Apel Oradea: "Inculpatul a comis acte sistematice de violenţă psihică şi fizică împotriva victimei. În urma acestei activităţi sistematice, victima s-a sinucis în locuinţa ei. Ceea ce este specific pentru această infracţiune este că făptuitorul acţionează nu asupra corpului victimei ci asupra psihicului acesteia, urmărind sau acceptând că victima sa se sinucidă."

Ioana Bugle este specialist în psihologia cuplului.

Ioana Bugle, psiholog: "Suicidul, de cele mai multe ori, este comis din disperare. Un partener de viaţă care, în permanenţă, recurge la violenţă, violenţă fizică şi imposibilitatea persoanei de a găsi o soluţie prin care să poată să iasă din acesata situaţie."

Mama bărbatului: "N-ajungă Dumnezu în familia nimănui posedat. Ştiţi ce-i aia posedat?"



Individul a plecat în Italia, imediat după ce a aflat că este trimis în judecată. Dacă instanţă îl va găsi vinovat, el va fi dat în urmărire internaţională şi adus acasă, pentru a-şi ispăşi pedeapsa.