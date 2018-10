Ritual crud la un festival din India. Motivul pentru care femeile s-au lăsat biciuite

Totul s-a petrecut în satul izolat Bavithram Vellalapatti, cu ocazia festivalului hindu Vijayadasami. În imaginile surprinse acolo, femeile apar înșirate în timp ce așteptau să fie lovite, crezând că vor scăpa de spiritele rele.

Un preot îmbrăcat în haine tradiționale le lovește pe femei peste mâini și spate.

Conform presei indiene, tinerele femei sunt aduse la festival de rudele mai în vârstă, care privesc ritualul crud pentru a se asigura ca acestea nu se feresc de bici.

Women line up to be WHIPPED in crazy Indian ritual! pic.twitter.com/CAR9erIA9D