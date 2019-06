Reacția prostituatelor la vestea că activitatea din Cartierul Roșu s-ar putea închide

Lucrătoarele sexuale din Cartierul Roșu din Amsterdam sunt nemulțumite de faptul că mai multe organizații creștine și feministe încearcă să blocheze activitatea din zonă pentru a proteja victimele traficului de persoane.

Multe dintre cele care lucrează în Cartierul Roșu primesc și 100 de dolari pe oră și susțin că acele campanii menite să le protejeze nu sunt necesare, scrie The Sun.

„Fără nicio îndoială, noi deținem controlul aici”, a declarat o lucrătoare sexuală de 54 de ani, care lucrează într-una din multele vitrine din Cartierul Roșu.

„Îmi place ceea ce fac și nu pentru că ar fi vorba de bani sau ar fi singura mea opțiune. Am 54 de ani, deși le spun clienților că am 45, și am câțva iubiți, dar nimic serios. Viața mea este destul de normală. Ba chiar am și o diplomă și lucrez ca asistentă”.

Pe de altă parte, reprezentanții ONG-urilor care luptă pentru închiderea acitivității din Cartierul Roșu susțin că de foarte multe ori, aceste femei sunt victime ale traficului de persoane sau devin victimele agresorilor sau ale violatorilor, susținând că este inuman ca femeile să fie expuse precum niște obiecte, în contextul în care, în Olanda, este ilegal să expui animale în vitrine.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!