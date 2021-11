Procurorii au publicat fotografia fetiţei care a fost găsită moartă în judeţul Arad. Ce au descoperit autoritățile

Procurorii arădeni au făcut publică fotografia fetiței care a fost găsită moartă, cu trupul mutilat, pe un câmp din oraș.

Autoritățile au așteptat să vadă dacă cineva anunță dispariția copilei, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Fetița murise cu o zi sau două înainte să îi fie descoperit trupul, au anunțat procurorii.

Vedeți fotografia în video. Atenție, imagine cu puternic impact emoțional!

Identitatea fetiței este un detaliu crucial pentru desfășurarea anchetei. Anchetatorii au anunțat că avea în jur de cinci, șase ani, aproximativ un metru 20 înălțime, ochi căprui și păr șaten.

Au făcut publice fotografii ale fetei, în speranța că cineva o va recunoaște. Până vor reuși să afle cine este, anchetatorii analizează toate indiciile ridicate de la fața locului. Se vor verifica în laborator probele luate de sub unghiile victimei. În mâna dreaptă ținea strâns în pumn un fir de păr, care va fi expertizat. Au mai fost ridicate de acolo articole de îmbrăcăminte și un elastic de păr. În același timp, polițiștii vizionează tot ce au filmat camerele de supraveghere din acea zonă de oraș, în ultimele zile.

Citește și Doi frați în vârstă de 3 luni și 1 an au murit arși de vii în casă. Mama lor era la cumpărături

Descoperirea macabră a fost făcută la marginea cartierului Bujac, în apropiere de un cimitir.

Martor: ”Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus, a sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior. Am crezut că e picior de păpușă. Era o labă de copil, era puțin incendiat. După ce a venit poliția, a găsit cadavrul."

Zona a fost delimitată de criminaliști, care au găsit în scurt timp și trupul carbonizat al unei copile fără picioare.

Martor: ”Acum o săptămână soțul a văzut foc încolo, era un foc mare, nu știu ce să zic, dar trebuie căutat. De când am auzit așa ceva, eu am zece nepoți, ne este frică să mergem la școală."

Localnică: ”Nu am cuvinte, am fost șocată, nu am dormit toată noaptea."

Pentru că trupul a fost incendiat, legiștilor le va fi greu să stabilească data exactă a morții. Cert este că este vorba despre o fetiță care avea între cinci și șapte ani. Anchetatorii i-au făcut portretul robot, pe care vor să-l facă public, dacă până atunci nu va fi sesizată dispariția vreunei copile.

Ruxandra Tarcea, Parchetul jud. Arad: ”În acest moment sunt depuse eforturi pentru stabilirea identității persoanei care, conform cercetărilor preliminare, se pare că a fost omorâtă prin lovire cu un corp contondent în zona capului."

Autoritățile au audiat mai multe persoane, însă nu au deocamdată un cerc de suspecți. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor și profanare de cadavre.

La Arad ar putea ajunge și experți de la Institutul Național de Crimininalistică.