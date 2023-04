Prizonieri în propria casă. Calvarul prin care trec doi bunici pe care nepoții nu-i mai vizitează: „Miroase a șobolani”

Ei spun că locuința lor din Liverpool este „împuțită” și că se simt prizonieri. Tom și Sue Goulding nu sunt niciodată vizitați de nepoți pentru că, susțin ei, locuiesc într-o casă infestată de șobolani, scrie Mirror.

Deși au cheltuit mii de euro de-a lungul anilor pentru a repara stricăciunile provocate de rozătoare, ei încă se luptă cu problemele și în continuare nu permit nimănui să le calce pragul.

Ofițerii de la Sănătatea Mediului au fost de mai multe ori la proprietatea celor doi soți din Huyton, Merseyside. Bunicii refuză să fie vizitați de familie și spun că mirosul provocat de șobolani este insuportabil.

Tom, în vârstă de 59 de ani, spune că a plătit de trei ori pentru servicii de dezinsecție, dar fără niciun rezultat.

„Șobolanii pur și simplu putrezesc și casa pute. Nu știu unde au murit. Câinele meu a omorât un șobolan de sub aragaz și toată casa pute. Nu voi mai primi vizita familiei, suntem prinși în capcană. Nepoții noștri vin și trebuie să le spunem că nu pot intra din cauza mirosului și că este otravă în jur. Nu este corect. Sunt doar niște copii", a declarat el pentru Liverpool Echo.

Bărbatul descrie situația în care se află ca fiind „dezgustătoare”. El și soția lui suferă de probleme grave de sănătate.

„Mi-a fost montat un defibrilator în piept, iar soția mea are probleme respiratorii. Noi doi am vomitat și am fost în permanență la toaletă din cauza mirosului. Este dezgustător. Când este liniște îi poți auzi în pereți. Nu vreau să ies în oraș. Am orbit și nici măcar nu pot ieși să văd oameni. (...)Suntem blocați aici 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Suntem constant la pământ și ne certăm mult între noi pentru că nimeni nu pare să facă nimic pentru a ne ajuta. Plătim 400 de lire sterline pe lună pentru această proprietate și trăim așa”, a povestit bărbatul.

Autoritățile locale recunosc că situația este scăpată de sub control.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Knowsley a declarat: „Colaborăm cu partenerii, rezidenții, întreprinderile și proprietarii de locuințe pentru a aborda orice incident de infestare cu șobolani în Borough. Aceasta include momeli pentru canalizare, controlul dăunătorilor, identificarea aspectelor care pot contribui la apariția problemelor și oferirea de sfaturi privind prevenirea.(...)Rezidenții au primit sfaturi privind controlul dăunătorilor, iar echipa noastră Streetscene a îndepărtat orice deșeu în exces”.

