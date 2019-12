Prinț nigerian condamnat la moarte. Ce orori a comis, împreună cu servitorul său

Adewale Oyekan în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la moarte în Lagos, după ce el, împreună cu un alt bărbat au ucis o femeie politician în vârstă de 62 de ani în 2012, scrie Daily Mail.

Potrivit autorităților, prințul l-ar fi plătit pe servitorul său cu suma de 15 euro să-l ajute în comiterea crimei.

Cei doi ar fi ucis-o pe femeie și i-ar fi aruncat corpul în casa ei, acoperindu-i-l cu un generator și cu o butelie.

Nigerian prince is sentenced to be hanged for strangling a woman to death so he could steal her business https://t.co/WgD7rMLQ2C