Primar din Filipine, ucis în biroul său. Era pe "lista neagră" a preşedintelui Duterte

Un primar filipinez al cărui nume se afla pe o listă cu oficiali acuzaţi de preşedintele Rodrigo Duterte că sunt implicaţi în traficul de droguri a fost împuşcat mortal în biroul său miercuri, a anunţat poliţia, relatează AFP.

Uciderea lui Mariano Blanco, primar al oraşului Ronda, este cea mai recentă dintr-o serie de asasinate care au vizat oficiali filipinezi, suspectaţi că ar avea un rol în traficul de droguri.

Viaţa politică din Filipine este în mod tradiţional marcată de violenţe, uneori chiar de crime, iar organizaţiile pentru drepturile omului consideră că situaţia s-a agravat după începerea campaniei împotriva drogurilor lansată de preşedintele Rodrigo Duterte.

JUST IN: Ronda, Cebu Mayor Mariano Blanco III found dead this morning, police said. | via Rowena Capistrano/Photos by Catherine Monsalud pic.twitter.com/NQNXnyIdzR