Preotul acuzat de viol în barul pe care îl deține a demisionat. Teofil Gârbacea se crede victima răzbunării soțului amantei

Mitropolia Ardealului a anunțat astăzi că Teofil Gârbacea, cel care a slujit la biserica din Iacobeni până luna trecută, a demisionat.

„Teofil Gârbacea nu mai este preot încă din data de 16 septembrie 2022. Acesta a fost suspendat de la toate lucrările sfințitoare, iar în urma suspendării a demisionat înaintând cererea de retragere pentru totdeauna din slujirea clericală. Pentru faptele sale va răspunde ca orice cetățean, persoană fizică, în fața legii”, anunță Mitropolia Ardealului, citată de publicația Turnul Sfatului.

Fostul preot susține că fata de 14 ani din Iacobeni ar fi pus la cale o răzbunare, iar acuzațiile de viol sunt false. În spate ar fi iubitul actualei sale prietene. Bărbatul de 48 de ani este în divorț, și are o relație cu o femeie căsătorită, după cum recunoaște chiar el.

Așa s-ar explica și niște mesaje pe care le-ar fi trimis fetei, dar spune că nu a făcut acest lucru, ci ea și le-a trimis singură, pentru că avea acces la telefonul lui.

„Acum au apărut ceva mesaje, dar ea și le-a pus pentru că avea acces la telefonul meu. E vorba de niște răzbunări. Eu am o prietenă, pentru că sunt în divorț de soția mea. Soțul prietenei mele vrea să se răzbune. Eu am aproape 50 de ani, nu-mi făceam de lucru cu fata asta. Pe mine nu m-a contactat poliția, nu știu nimic. Aflu acum de la dumneavoastră. Dar știam că vor să se răzbune, m-au și amenințat”, a mai declarat bărbatul, pentru sursa citată.

Preotul își deschisese bar chiar în timp ce slujea la biserică

Preotul a explicat că o angajase pe fata de 14 ani din milă.

„Eu am deschis un bar și ea tot frecventa localul. Era pe aici tot timpul pentru că locuiește aproape. Stă cu unchiul ei pentru că are o situație mai dificilă în familie, tatăl nu știu pe unde e, iar mama e prostituată. La un moment dat m-a întrebat dacă nu o angajez să mă ajute la bar. I-am zis că da, să alimenteze frigiderul, să strângă de pe masă.

Am zis că-i dau 30, 50 de lei pe seara în care mă ajută. Atunci mi-a spus că are 17 ani, dar împlinește 18. Am întrebat la școală pe director de ea și așa am aflat că e în clasa a VIII-a. Atunci i-am spus că nu o pot angaja, dar am luat legătura cu tutorele ei și a zis că o lasă să ajute la bar. Nu ca angajat. Mi-a cerut 1.000 de lei că începea școala și avea nevoie de lucruri și i-am dat. Mai venea seara să ajute”, spunea Teofil Gârbacea.

