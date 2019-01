Cosmarul unei tinere violate de bărbatul "visurilor ei" cunoscut pe Facebook

Facebook.com

O femeie originară din Australia a ajuns sclavă sexuală în Pakistan, după ce a fost păcălită de „bărbatul visurilor ei”, care i-a promis o viață fără griji. Tânăra a fost încuiată în casă, bătută, înfometată și abuzată sexual.

Lara Hall, de 30 de ani, a devenit victima unui violator pakistanez pe care l-a cunoscut online. Femeia a decis să-l viziteze în Pakistan, mărturisind că „Sajjad” i-a promis că va duce o viață fără griji, însă, timp de câteva luni, australianca a fost abuzată și înconjurată de mizerie.

Femeia, potrivit Daily Mail, ar fi reușit să contacteze autoritățile australiene din Pakistan, însă nimeni nu i-a oferit un ajutor concret, ci doar câteva sfaturi.

În Sydney, Hall era absolventă de drept la Universitatea Notre Dame și lucra pe o poziție avantajoasă din punct de vedere financiar.

În 2013, Lara s-a împrietenit cu o femeie din Pakistan pe care s-a oferit să o învețe limba engleză. În timp, cele două au devenit prietene foarte bune, fiind foarte apreciată și de familia migrantei. Prin intermediul lor l-a cunoscut și pe bărbatul care a abuzat-o.

Tânăra povestește că în ciuda poziției avantajoase de care se bucura în țara natală, Sajjad a apărut în viața ei într-o perioadă foarte dificilă, fapt ce i-a apropiat și mai mult. Hall a cedat promisiunilor lui și a plecat în Pakistan pentru a-l întâlni.

„Mi-a promis o viață fără griji. Mi-a spus că are 5 case. Am fost sedusă de promisiunea unei vieți fabuloase, iar în acea perioadă nu mă simțeam bine în Sydney, așa că am decis să plec”, a declarat Hall.

La începutul anului 2018, Sajjad a invitat-o pe tânără la nunta fratelui său în Pakistan. Atunci, femeia a decis că este ocazia perfectă să-și transforme povestea de dragoste vrtuală într-o relație adevărată.

Când a ajuns, femeia a observat că nimic nu era așa cum s-ar fi așteptat. „În cinci dormitoare locuiau 25 de persoane. Mi-a spus că sunt oaspeții sosiți la nuntă. Era o mizerie de nedescris. Însă el se comporta foarte drăguț cu mine”.

În următoarele săptămâni, bărbatul i-a dezvăluit că a mințit-o, iar de atunci a început și iadul pentru Lara: „Sajjad m-a violat, iar fratele său a încercat de foarte multe ori să mă abuzeze. Nu mi s-a permis să mă curăț și eram înfometată pentru perioade lungi de timp. La un moment dat m-a și lovit cu capul de bazinul din baie pentru că-mi rămăsese puțin șampon în păr. La un moment dat m-a violat în timp ce vomitam, considerând că este foarte amuzant ce mi se întâmplă”.

După 30 de zile, viza femeii a expirat, însă a rămas prizoniera bărbatului. După ce a contactat Consulatul Australiei fără niciun rezultat, Hall și-a plănuit singură evadarea. Femeia a contactat un oficial de rang înalt și poliția. În cele din urmă, femeia a fost escortată la secția locală de unde a fost preluată chiar de oficialul pe care-l contactase pentru ajutor și astfel a reușit să se salveze din ghearele abzuatorului.

Hall s-a mutat cu o prietenă pe care a cunoscut-o online, iar după zece zile a reușit să se întoarcă în Australia.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer