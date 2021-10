Povestea cumplită a unei tinere care a dat naștere fiicei sale legată de pat, în închisoare. „A fost brutal și dezumanizant”

TikTok

O femeie a povestit momentele cumplite prin care a trecut atunci când a fost forțată să-și aducă pe lume fetița, în închisoare.

Jessica Kent a ajuns în închisoarea din Arkansas imediat după ce a rămas însărcinată cu fiica ei. Copila a ajuns în plasament.

Femeia și-a jurat că își va lua fiica înapoi și, după un an în care s-a luptat pentru custodie, Jessica își poate strânge copilul în brațe în fiecare zi.

Jessica a fost dependentă de droguri timp de 10 ani, iar de nouă ani se recuperează. Acum este speaker motivațional și a devenit cunoscută după ce și-a povestit experiența traumatizantă din închisoare pe social media.

Ea a fost arestată pentru prima dată când era însărcinată în trei săptămâni. Jessica a aflat în închisoare că urmează să devină mamă. Pe când sarcina ajunsese la șase luni, femeia și-a primit sentința și a ajuns în celula penitenciarului.

Jessica a povestit că a fost forțată să nască în închisoare, fiind legată de pat, în timp ce gardienii o priveau.

„Am aflat că sunt însărcinată în închisoare. Am primit o sentință de cinci ani, am născut fiind legată de pat, cu gardienii la umerii mei. Mi-au spus că nu-mi voi mai vedea copilul niciodată pentru că va fi dusă în plasament. M-am luptat cu dependența în fiecare zi, în închisoare, dar și cu depresia, cu tulburarea de stres post-traumatic și insomnii”, a povestit Jessica.

Femeia a mai povestit cum, după ce a fost eliberată, a reușit să se pună pe picioare. Angajată la două joburi, Jessica și-a refăcut viața și a câștigat custodia completă a fiicei sale.

„După ce am fost eliberată, m-am luptat să mă pun pe picioare și să câștig custodia. Am scăpat de dependență, am avut două joburi, mi-am cumpărat un apartament și o mașină, iar acum...am câștigat custodia”, a spus Jessica.

Femeia a mai mărturisit că i-a fost teamă ca fiica ei să nu moară în închisoare, în timpul nașterii. Cât despre travaliu și recuperare, Jessica spune că au fost momente groaznice.

Aceasta a fost legată de pat timp de două zile, fiind lăsată liberă doar de patru ori, când avea nevoie la toaletă.

„A fost brutal, dezumanizant, jenant și dureros. Închisoarea m-a făcut să-mi bandajez sânii pentru a opri laptele, aveam dureri. Țipam într-o pernă, atât de tare mă durea. Nu mi s-a dat o pompă pentru sâni sau altă soluție pentru a scăpa de acele dureri”, a mai spus aceasta.