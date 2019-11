Povestea bărbatulul ucis pentru un sandviș. A fost înjunghiat pentru că nu a stat la coadă!

Incidentul s-a petrecut într-un restaurant Popeyes, aflat la 20 de minute de Washington. În momentul în care poliția a ajuns la fața locului, bărbatul zăcea în parcare cu răni grave. Acesta a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat, potrivit FoxNews.

Jennifer Donelan, directorul relațiilor mass-media pentru Departamentul de Poliție al Județului Prințului George, a declarat pentru USA Today că altercația a început în interiorul restaurantului și s-a continuat afară.

Ea a declarat: „Un bărbat s-a băgat în fața altuia să cumpere un sandviș, iar cel din urmă, dintr-un exces de mânie, l-a înjunghiat în repetare rânduri. Este o zi tragică”.

Potrivit poliției, suspectul încă nu a fost identificat.

We’re here on scene. The chicken sandwich ad is right in the window. It came back Sunday and sources tell us a fight over someone cutting in line led to a stabbing death tonight in Oxon Hill MD. pic.twitter.com/9LRMRUNOpZ