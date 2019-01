Imagini șocante cu un protestatar din Vestele Galbene ”împușcat în cap de jandarmi”. VIDEO

Imaginile șocante au fost surprinse de un alt protestar care participa la a noua săptâmână de manifestații anti-guvernamentale. Potriviit martorilor, ”Olivier a fost împușcat cu o armă cu bile (de tip flash-ball) sau cu o grenadă lacrimogenă” și se află în stare gravă la spital, fiind în comă indusă. Bărbatul ar fi fost lovit în cap de jandarmi.

Victima, în vârstă de 30 de ani, s-a alăturat mișcării "Vestelor Galbene" și din păcate, a ajuns la spital cu leziuni cerebrale foarte grave, a declarat familia sa.

